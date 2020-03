Ja sam Tito, a Miljana je moja jovanka! Miksi i Zola progovorili o svemu, pa palo brisanje nosa novčanicom od 500 € ?!

Kurir pre 45 minuta

Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola nakon diskvalifikacije iz "Zadruge" oglasili su se iz jednog hotela u kom trenutno borave, pa putem jutjuba progovorili o svemu.

Kako je turbulentna Miksi istakla, ona je tri meseca lagala "naciju i sebe" kako di-džeja više ne voli, iako to nikada zapravo nije prestala. "Izašla sam za Zolom. Nalazimo se u jednom hotelu. Rekla sam mu da ću doći. Mene ljudi vole jer sam prizemna, ja sam Miljana Kulić. On ne želi da se slika sa ljudima na ulici (smeh)! Sve je naučio od mene... Rekla sam da sam kraljica rijalitija, on sad kaže da je Tito", pričala je Nišlijka. "Glumila sam da ne volim Zolu tri