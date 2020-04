Ukupno 160 zaraženo virusom korona u Crnoj Gori

Radio 021 pre 1 sat | FoNet

Direktor Instituta za Javno zdravlje Crne Gore Boban Mugoša saopštio je da je, prema poslednjim informacijama, 160 osoba inficirano virusom korona u Crnoj Gori.

"Od 18 sati u četvrtak do osam sati jutros, analizirano je 114 uzoraka, od kojih je 16 bilo pozitivno na koronavirus. Novooboleli su registrovani u Podgorici, Nikšiću i Baru, Danilovgradu i Herceg Novom. U Podgorici najviše, njih 10. Devetoro novoobolelih su bili u kontaktu sa prethodnim slučajevima, a dva su novoimportovani", naveo je Mugoša, prenosi RTCG. Ovo govori, dodao je, da je to lokalna transmisija i jedini način da se pomogne je fizička distanca. On je