"Izlazimo iz epidemije, ali..." Dr Kon otkriva za koga će maske biti obavezne tokom leta

Pravda pre 4 sata | Tanjug

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je danas da je Srbija na izlasku iz epidemije i da ulazi u period sporadičnog javljanja korona virusa, navodeći da se takozvani "džepovi" mogu javljati i tokom juna meseca.

- Definitivno izlazimo iz perioda epidemije. U toku jučerašnjeg dana smo bili na 0,8 odsto pozitivnih od broja testiranih. Kada padne ispod 0,5, to je sporadično javljanje - rekao je Kon za RTS. Kon je rekao da za sada nema govora o otvaranju staračkih domova. - Dok je virus u cirkulaciji, on može da uđe u kolektiv gde su osetljivi, kao što su domovi za negu starih. Otvaranje domova za sada ne, onog komenta kad ne bude virusa u cirkulaciji, onda će to biti