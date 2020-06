Kažnjeni policajci s novog snimka koji je razbesneo Ameriku

Nova pre 9 sati | Autor:Ana Vušović Marković

Suspendovani policajci koji su gurnuli 75-godišnjeg čoveka, koji je pao na beton i razbio glavu.

Guverner Njujorka rekao je da je sramotan incident u kojem je čovek razbio glavu nakon što ga je gurnula policija. Dva policajca u Bafalu, u državi Njujork suspendovani su bez plate nakon što se na snimku koji je postao viralan vidi kako guraju 75-godišnjeg muškarca na zemlju, dok traju protesti zbog policijskog ubistva Džordža Flojda, već 10. dan. New Tonight: Disturbing video from @WBFO in Buffalo, NY shows an elderly man walk up to police in riot gear. An