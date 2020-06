Tači: Srbija više nema izgovor za odlaganje dijaloga

Glas Amerike pre 2 sata

PRIŠTINA — Srbija više nema izgovor koji bi koristila za odlaganje dijaloga, izjavio je predsednik Kosova Hašim Tači.

On veruje da će do konačnog sporazuma između Kosova i Srbije doći ove godine. Predsednik Tači rekao je da je Kosovo spremno za dijalog sa Srbijom i da taj proces ne bi trebalo da se odlaže. On je izrazio nadu da da bi u toku ove godine moglo doći do finalnog sporazuma. “Jasno je šta Kosovo traži u dijalogu. Traži recipročno priznanje i ubrzanje puta za učlanjenje u Ujedinjene nacije. U ovom procesu Kosovo je zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama i svim ostalim