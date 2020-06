Vučić: U ovoj groznoj kampanji uništavaju život mog sina Danila

Blic pre 1 sat | N.G.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u emisiji "Prva tema" na pitanje voditeljke Jovane Joksimović o napadima na sina Danila rekao je da je to organizovana kampanja napravljena sa ciljem da se on slomi. - Svaki otac misli da je dobar. Sigurno ima boljih roditelja od mene. Ovde se radi o uništavanju života jednom dečaku. Za mene je najvažnije šta mi za njih možemo da uradimo. Kriv sam za ono što se njemu dešava. Oni ne kažu da je on zgrešio, oni ne kažu da se bahato