Dačić otvoreno o kosovskom problemu: Međunarodna zajednica ima manjak ideja o kompromisu!

Pravda pre 6 sati | Tanjug

Dijalog Beograda i Prištine mora da se nastavi, istakao je danas ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i dodao da je očigledno da postoji želja međunarodne zajednice da se progovori ubrzaju, kao što je očigledno i da postoji manjak ideja koji bi kompromis mogao biti postignut.

Dačić je za TV Pink kazao da ono što predsednik Srbije Aleksandar Vučić i on misle o tome, to i rade, kao i da se već osam godina svakodnevno bore za tu temu. - Dijalog mora da se nastavi. Mi smo dve stvari uradili pogrešno, jedno je obraćanje Međunarodnom sudu pravde u Hagu za mišljenje što sada koriste kao alibi da je već sve rešeno, a druga stvar je to što su Boris Tadić i Vuk Jeremić u dogovoru sa Ketrin Ešton odlučili da se dijalog prenese u Brisel - naveo je