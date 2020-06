Blic pre 24 minuta

U Irskoj će barem do 9. jula biti na snazi 14-dnevni karantin za ljude koji dolaze iz drugih zemalja, rekao je danas premijer Leo Varadkar. On je dodao da će vlada na sednici sledeće nedelje razmotriti to pitanje, prenosi Rojters. "Moj cilj je da ponovo otvorimo granice sa zemljama gde je virus suzbijen kao ovde, i to želimo da uradimo na koordinisani način sa drugim evropskim zemljama, ali to se još nije desilo", rekao je Varadkar novinarima.