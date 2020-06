Da li postoji mogućnost da Srbija ponovo uvede policijski čas? Ovo su stavovi naših stručnjaka

Vesti online pre 3 sata | Telegraf

Epidemiolog Predrag Kon, ujedno član republičkog Kriznog štaba za borbu protiv epidemije korona virusa, u današnjem televizijskom gostovanju na TV Pink kazao je kako struka može da spasava živote, ali ne i da spase od zaražavanja koronavirusom.

On je kazao da su preporuke tu da bi se slušale i da bi to bilo više od pola odrađenog posla, a da se mere primenjuju onda kada situacija eskalira, tj. ako se preporuke ne poštuju. Kazao je i da mladi preporuke ne žele da čuju. Ujedno rekao je da se zaražavanje može sprečiti samo uvođenjem policijskog časa, ali da to nije moguće. – Mi ovde samo čuvamo živote, ne možemo da sačuvamo od zaražavanja. Ako to hoćemo, svi 14 dana u policijski čas i onda nema zaražavanja,