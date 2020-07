Vučić sa leta za Pariz: Građani, ne suprotstavljajte se batinašima, to će država

N1 Info pre 4 sata | Beta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je građanima Srbije da će država umeti da "zaštiti mir i stabilnost uprkos kriminalnim, huliganskim, nasilničkim napadima" kojima su, kako je naveo, "svi šokirani".

Poruka predsednika Vučića građanima Srbije. A post shared by Aleksandar Vučić(@buducnostsrbijeav) on Jul 9, 2020 at 12:02am PDT U video-poruci na zvaničnom Instagram profilu Budućnost Srbije, Vučić je sinoćne nerede u Novom Sadu uporedio sa upadom fašističkih jedinica u taj grad 1941. i zamolio sve građane "i u Beogradu i u Novom Sadu i usvim drugim gradovima" da se "ne suprotstavaljaju batinašima". "To ćemo da radimo mi, kao država. Radićemo i pobedićemo.