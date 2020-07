„Važan razgovor u četiri oka“

Vesti online pre 4 sata | TV Pink

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Parizu, uoči sastanka sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom, da je reč o važnom razgovoru, o više najaktuelnijih tema, od bilateralnih odnosa, EU puta Srbije, do pogleda na sveukupno uređenje Evrope i sveta.

Vučić je rekao da će večeras imati razgovor u četiri oka sa predsednikom Francuske, a zatim i večeru. – To je mnogo važno za Srbiju, razgovaraću sa jednim do dva najvažnija evropska lidera, uoči samita sa Prištinom, čiji je domaćin, pored Angele Merkel. Mislim da imamo mnogo da razgovaramo sa Makronom, od bilateralnih odnosa, EU puta Srbije do pogleda na svekupno uređenje Evrope i sveta – rekao je Vučić. Upitan može li se očekivati neki fleksibilniji stav Pariza o