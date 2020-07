Vučić demonstrante uporedio sa nacistima zbog protesta u NS

Nova pre 1 sat | Autor:Vojislav Milovančević

Na putu za Pariz, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, poručio je građanima da će, kako kaže, država suprostaviti batinašima u svim gradovima u zemlji, te ljudi ne moraju da brinu za to.

On je rekao da ni u napadu nacista 1941. godine nije oštećena fasada Gradske kuće u Novom Sadu. “Šokirani jer u Novom Sadu 1941. kada su Hortijevske fašističke jedinice upale one nisu oštetile fasadu, zgradu Gradske kuće. Neki ljudi sinoć jesu. Samo molim sve naše ljude da i u Beogradu, i Novog Sadu, i svim drugim gradovima, da se ne suprotstavljaju batinašima. To ćemo da radimo mi kao država”, rekao je Vučić na video snimku postavljenom na društvenoj mreži