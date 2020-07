Rasvetljen slučaj u Nišu: Muškarac umro od strujnog udara

Nova pre 3 sata | Autor:Nova

Marko M. (48), čije je beživotno telo pronađeno u ponedeljak oko 21 sat u Ulici Ivana Milutinovića u Nišu, nastradao je najverovatnije u Mramoru od strujnog udara, pišu mediji.

Kako nezvanično navodi portal Blic.rs, tri osobe koje su bile sa njim i potom njegovim automobilom dovezle njegovo beživotno telo do Ulice Ivana Milutinovića, u toku večeri prijavile su se policiji. Prema pisanju tog portala, do nesreće je došlo prilikom krađe visokonaponskih kablova, a osobe koje su bile sa Markom M. iz straha su njegovo telo stavile u automobil, dovezle do Niša i ostavile na ulici. Podsetimo, telo je pronađeno oko 21 sat pored automobila marke