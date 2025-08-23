Albanac kod Preševa pokušao da odbaci oko 760 grama heroina

Pripadnici Uprave granične policije MUP-a Srbije, u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave Vranje, uhapsili su albanskog državljanina (1995), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo "neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga". "On se sumnjiči da je u petak, tokom granične provere autobusa u kojem je bio u svojstvu putnika, kod Stanice granične policije Preševo izbacio dva paketa u kojima se nalazila materija za