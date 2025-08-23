Albanac kod Preševa pokušao da odbaci oko 760 grama heroina

Vranje news pre 5 sati  |  Vranjenews
Albanac kod Preševa pokušao da odbaci oko 760 grama heroina
Pripadnici Uprave granične policije MUP-a Srbije, u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave Vranje, uhapsili su albanskog državljanina (1995), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo "neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga". "On se sumnjiči da je u petak, tokom granične provere autobusa u kojem je bio u svojstvu putnika, kod Stanice granične policije Preševo izbacio dva paketa u kojima se nalazila materija za
Otvori na vranjenews.rs

Povezane vesti »

Albanac (30) uhapšen u Preševu: Izbacio dva paketa heroina iz autobusa, ali je uhvaćen

Albanac (30) uhapšen u Preševu: Izbacio dva paketa heroina iz autobusa, ali je uhvaćen

Kurir pre 4 sati
Hapšenje u Kikindi zbog narkotika: Policija zaplenila drogu i stavila lisice na ruke mladiću (22), evo šta je sve nađeno u…

Hapšenje u Kikindi zbog narkotika: Policija zaplenila drogu i stavila lisice na ruke mladiću (22), evo šta je sve nađeno u stanu

Kurir pre 6 sati
MUP: granična policija kod Preševa uhapsila Albanca zbog heroina

MUP: granična policija kod Preševa uhapsila Albanca zbog heroina

Politika pre 6 sati
Albanac uhapšen na Preševu: Iz autobusa na granici izbacio dva paketa, policija u njima pronašla više od 750 grama heroina

Albanac uhapšen na Preševu: Iz autobusa na granici izbacio dva paketa, policija u njima pronašla više od 750 grama heroina

Blic pre 7 sati
Na granici kod Preševa zaplenjeno 758 grama heroina, uhapšena jedna osoba

Na granici kod Preševa zaplenjeno 758 grama heroina, uhapšena jedna osoba

Danas pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VranjeHeroinPreševoMUP

Hronika, najnovije vesti »

"Zar ti da unakaziš mog: Unuka?!" Baka policajca koji je napadnut mačetom neutešna, otkrila i odakle znaju osumnjičenog Aleksu…

"Zar ti da unakaziš mog: Unuka?!" Baka policajca koji je napadnut mačetom neutešna, otkrila i odakle znaju osumnjičenog Aleksu

Blic pre 37 minuta
Dvojica razbojnika zanemela pred tužiocem, treći progovorio o pljački devojke! Tukli je i isprskali biber sprejom, pa joj…

Dvojica razbojnika zanemela pred tužiocem, treći progovorio o pljački devojke! Tukli je i isprskali biber sprejom, pa joj pretili pištoljem

Kurir pre 17 minuta
Ranjeni policajac i dalje kritično Posle teške operacije, sve oči uprte u njega, a napadač s mačetom završio iza rešetaka!…

Ranjeni policajac i dalje kritično Posle teške operacije, sve oči uprte u njega, a napadač s mačetom završio iza rešetaka!

Alo pre 56 minuta
Ubadao je nožem po licu i glavi dok nije izdahnula Crnogorac izmasakrirao Srpkinju, pa mirno sačekao policiju

Ubadao je nožem po licu i glavi dok nije izdahnula Crnogorac izmasakrirao Srpkinju, pa mirno sačekao policiju

Alo pre 56 minuta
Braća htela da očiste bunar pa ih ugušio agregat Nisu imali šanse da se spasu!

Braća htela da očiste bunar pa ih ugušio agregat Nisu imali šanse da se spasu!

Alo pre 56 minuta