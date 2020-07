Doneta odluka: Na Kosovo stiže vojska, raspoređuju se jedinice, Vlada obaveštena

Pravda pre 28 minuta | Večernje novosti

Vlada Severne Makedonije u utorak je usvojila Informaciju o učešću vojnika Armije ove zemlje u misiji NATO pakta u jedinicama KFOR-a na Kosovu i Metohiji, saopšteno je u Skoplju.

Pomenutom odlukom Vlada je zadužila resorno Ministarstvo za odbranu „da preduzme mere i reguliše sva pitanja sa nadležnim institucijama NATO i KFOR, za raspoređivanje jedinice snage jednog voda i štabnog personala (ukupno do 45 lica), u operaciji KFOR na Kosovu i Metohiji do kraja 2020. godine“. Ministarstvo odbrane je u onavezi da Vladu izvesti o pomenutim merama za učešće u misiji NATO operacija KFOR-a na Kosovu i Metohiji, najkasnije do 15.decembra 2020. godine.