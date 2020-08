Kolekcionar: Vulinu dodeljeno treće priznanje u deset dana!

Pravda pre 1 sat | N1

Ministru odbrane i predsedniku Radne grupe za mešovite migracije Aleksandru Vulinu dodeljeno je priznanje "Čovek među ljudima" Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Priznanje, koje se, kako se navodi, prvi put dodeljuje ličnosti koja nije pripadnik Komesarijata, Vulinu je uručio komesar za izbeglice i migracije Vladimir Cucić tokom današnjeg obilaska prihvatnog centra za migrante u Obrenovcu. Vulin je istakao da je za njega velika čast što je dobio priznanje "Čovek među ljudima" i što je prvi koji je to priznanje dobio, a da nije pripadnik Komesarijata za izbeglice i migracije. "Od ovih ljudi je to ogromno priznanje, to su