Video se nedavno s Vučićem, sad u izolaciji zbog korone

Nova pre 7 sati | Autor:Danilo Savić

Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji, objavio je na svom Tviter nalogu da se nalazi u samoizolaciji, nakon što je saznao da je član njegovog tima pozitivan na koronavirus.

Pre tri dana, Evropski komesar se sastao sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a tom prilikom su se i srdačno rukovali. Varhelji je napisao na Tviteru da je danas obevešten da je član njegovog tima pozitivan na koronavirus. I was informed today that a member of my team tested positive for #COVID19. Pending new test results, myself&team members concerned are self-isolating in line with public health guidelines&teleworking. I feel well, have no symptoms, my