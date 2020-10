Varheji u samoizolaciji jer je član njegovog tima pozitivan na koronu

Danas pre 32 minuta | Piše: Beta

Evropski komesar za proširenje Oliver Varheji izjavio je večeras da će biti u samoizolaciji dok čeka rezultat testiranja na korona virus, nakon što je član njegovog tima pozitivno testiran.

„Danas sam obavešten da je član mog tima pozitivno testiran na korona virus. Dok čekamo rezultate najnovijeg testiranja, ja i članovi mog tima bićemo u samoizolaciji, u skladu sa smernicama, i raditi na daljinu“, napisao je Varheji na Tviteru. I was informed today that a member of my team tested positive for #COVID19. Pending new test results, myself&team members concerned are self-isolating in line with public health guidelines&teleworking. I feel well, have no