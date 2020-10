Evropski komesar za proširenje u izolaciji: Član tima pozitivan na virus korona

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

EVROPSKI komesar za proširenje Oliver Varheji objavio je da je u samoizolaciji pošto je potvrđeno da je član njegovog tima pozitivan na virus korona.

- Dok čekamo rezultate najnovijeg testiranja, ja i članovi mog tima bićemo u samoizolaciji - naveo je Varheji na Tviteru. I was informed today that a member of my team tested positive for #COVID19. Pending new test results, myself&team members concerned are self-isolating in line with public health guidelines&teleworking. I feel well, have no symptoms, my tests in past week were negative. Stay safe! — Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) October 11, 2020 On je istakao