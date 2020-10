Posle hladnog jutra toplo i sunčano vreme, temperatura do 21 stepen

N1 Info pre 2 sata | Beta

U Srbiji će jutro biti hladno, ponegde sa maglom i prizemnim mrazem, a tokom dana očekuje se pretežno sunčano i toplije vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab jugoistočni vetar, na jugu Banata i u Pomoravlju umeren. Jutarnja temperatura kretaće se od minus jedan do osam, a najviša dnevna od 18 do 21 stepen. I u Beogradu će posle svežeg jutra tokom dana biti pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura biće od četiri do osam, a najviša dnevna oko 21 stepen.