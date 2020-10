Jake eksplozije u petrohemiji: Drama u Pančevu, građani uplašeni izleteli iz svojih kuća

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

VEČERAS nešto posle 21 sat Pančevom je odjeknula snažna eksplozija iz pravca južne industrijske zone.

Meštani naselja Vojlovica izašli su uplašeni iz svojih kuća, a iz pravca Petrohemije čule su se dve jake eksplozije, a prema tvrdnjama pojedinih očevidaca video se i plamen. Kako saznaju mediji u pitanju je "dekompozicija u PENG-u", pogonu Petrohemije, koja nije imala nikakve posledice. Zapravo je to procedura kojom se reguliše pritisak, a mi to čujemo kao eksploziju. OGLASILA SE I PETROHEMIJA PANČEVO Prilikom starta reakcije u fabrici PENG, oko 21.05 došlo je do