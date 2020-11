Pelemiš: Neće imati ko da nas leči, nositi maske napolju

Radio 021 pre 4 sata | 021

Infektolog Mijomir Pelemiš, bivši direktor Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije, rekao je danas da maske treba nositi i na otvorenom.

On je naglasio da ako postojeće mere ne daju rezultat da će doći do njihovog pooštravanja. Pelemiš je kazao i da Krizni štab prati situaciju na satnom nivou i da će mere biti pooštrene ukoliko dođe do pogoršanja epidemiološke situacije u zemlji. "Maska, maska i maska. Ona treba da bude sastavni deo garderobe. Maska i unutra i na otvorenom. Ja ne znam zašto je to toliko teško. Ceo svet, vidite, nosi masku i na otvorenom. Uradite to. Neće imati ko da nas leči",