Najvažniji govor koji je Tramp održao: Američki predsednik izneo dokaze o izbornoj prevari! Sistem je pod opsadom! (video)

Pravda pre 1 sata | Večernje novosti

Američki predsednik Donald Tramp se u video izjavi obratio građanima SAD-a.

- Ovo je možda najvažniji govor koji sam održao - rekao je Tramp na početku obraćanja. On je rekao da je smešno koliko dugo traje saga o izbornim rezultatima i da je njegova dužnost kao predsednika Amerike da odbrani izborni sistem koji je "pod koordisanim napadima i opsadom". - Mi smo upozoreni da ne treba da prihvatimo prve rezultate izbora i da će biti potrebne nedelje dok se pravi rezultati ne objave. Statement by Donald J. Trump, The President of the United