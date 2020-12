Bujanovačke pre 2 sata

Bujanovac, Beograd, 28. decembar 2020.- Krizni štab doneo odluku da 31. 12. i 1. januara restorani i kafići rade do 18 sati, a prehrambeni objekti do 20 sati. Neće biti organizovanog dočeka Nove godine niti reprize. Od 2. pa do 11. januara ponovo važe sadašnje mere po kojima je radno vreme ugostitelja do 20 sati. Sutra zaseda Vlada Srbije.