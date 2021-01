Oglasio se Pens: Pobegao glavom bez obzira, a sad poziva narod da napusti zgradu Kongresa!

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

POTPREDSEDNIK SAD Majk Pens izjavio je da će svi koji su umešani u nasilje tokom protesta u Vašingtonu biti kažnjeni u skladu sa zakonom.

On je pozvao demonstrante da poštuju snage reda i da napuste zgradu Kongresa. Peaceful protest is the right of every American but this attack on our Capitol will not be tolerated and those involved will be prosecuted to the fullest extent of the law. — Mike Pence (@Mike_Pence) January 6, 2021 Aktuelni američki predsednik Donald Tramp naredio je Nacionalnoj gardi iz država Merilend i Virdžinije da intervenišu na nasilnim protestima u Vašingtonu. Foto: Фото: ЕПА