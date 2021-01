(Video): Trampov oproštajni govor: Moli se za Bajdena, ponovo spominje upad u Kapitol i to da "borba tek počinje"

Blic pre 44 minuta | S. M. L.

Bela kuća je objavila oproštajnu video poruku odlazećeg predsednika SAD Donalda Trampa, koji provodi poslednji dan u ovom zdanju u Vašingtonu.

On se najpre osvrnuo na početak njegovog mandata i obećanje da će učini Ameriku ponovo velikom. - Ponosan sam na to što smo zajedno postigli. Uradili smo ono što smo želili da uradimo, ali i mnogo više - rekao je Tramp na početku svog oproštajnog govora, preneo je Gardijan. Odlazeći predsednik je rekao i da se moli za Džoa Bajdena, iako je više puta ranije tvrdio da je Bajden pobedio na izborima zahvaljujući izbornoj krađi, mada nikada nije izneo dokaze za to. -