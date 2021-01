Proleće u januaru: U Srbiji danas do 20 stepeni

N1 Info pre 38 minuta | Autor:Beta

U Srbiji će danas biti veoma toplo i vetrovito vreme, sa dnevnom temperaturom znatno iznad proseka, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura će biti od jedan stepen na jugoistoku, do deset stepeni na jugu Banata, a najviša dnevna od 12 na jugoistoku do 20 stepeni Celzijusa na zapadu. U Timočkoj Krajini će biti hladnije – jutarnja temperatura oko minus tri stepena, a najviša dnevna oko četiri stepena Celzijusa. U Beogradu će vreme biti promenljivo oblačno i toplo, uz umeren do jak južni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura će biti oko devet stepeni, a najviša dnevna oko 16