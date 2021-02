Merkel: Budim se noću i razmišljam o korona krizi

N1 Info pre 2 sata | Autor:Beta

Nemačka kancelarka Angela Merkel priznala je da se ponekad noću budi i razmišlja o sanitarnoj krizi, ali je izrazila nadu da će pad broja zaraženih koronavirusom omogućiti ponovno otvaranje radnji, posebno frizerskih salona. „Ponekad se budim noću i razmišljam o tome šta se dogadja… I za mene je ovo teško vreme, jer se mora dobro razmisliti. Sve to prevrćem po glavi i tačno je da me to preokupira“, rekla je kancelarka u četrvtak u intervjuu za kanal RTL-Nemačka.