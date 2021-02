Crnogorac u parku na Voždovcu sakrio 34 paketića droge

Nova pre 57 minuta | Autor:Tanja Milovanović

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su državljanina Crne Gore A.

L. (24) zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopštio je danas beogradski MUP. On je, kako se sumnja, ispod tribine u jednom parku u Ulici Radovana Simića Cige na Voždovcu ostavio 34 paketića sa biljnom materijom za koju se sumnja da je marihuana, navodi se u saopštenju MUP. Policija ga je neposredno nakon toga uhapsila i pronašla narkotike. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz