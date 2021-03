Sutra više sunca ali i dalje hladno

Radio 021 pre 6 sati | Weather2umbrella

U Novom Sadu u utorak umereno oblačno, suvo i hladno.

Duvaće umeren do jak severozapadni vetar. Minimalna temperatura 1°C, maksimalna dnevna 9°C. U sredu i četvrtak oblačno i hladno, uz uslove za slabu kišu. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar. Maksimalna temperatura do 8°C. U petak promenljivo oblačno i dalje hladno. Minimalna temperatura biće -1, maksimalna 8 stepeni. U subotu identično vreme. Krajem dana i tokom večeri naoblačenje, pa se u nedelju očekuje kiša. Duvaće jak jugoistočni vetar. Autor: