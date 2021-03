Sunčano i toplo, krajem dana stižu oblaci i kiša

RTS pre 3 sata

Danas će biti najtopliji dan ove sedmice. Preovlađivaće vedro vreme, a tek krajem dana na severu naoblačenje i slaba kiša.

Ujutro slab mraz, u toku dana sunčano i toplo. Vetar slab, jugozapadni, uveče u Vojvodini u skretanju na severozapadni i u pojačanju. Temperatura od -3 do 4 stepena, najviša dnevna od 16 do 20 stepeni. U Beogradu sunčano i toplo, sredinom dana temperatura do 19 stepeni. U toku noći naoblačenje sa slabom kišom i manjim padom temperature. U nedelju posle podne postepeno razvedravanje. Od ponedeljka pretežno sunčano i toplo, samo u sredu promenljivo oblačno i suvo, na