Vučić: Od juna u upotrebi ruske vakcine iz Torlaka

Glas Amerike pre 6 sati

BEOGRAD — Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će između 5. i 10. juna iz Instituta Torlak izaći prve doze ruske vakcine Sputnjik V i dodao da veruje da će Srbija pre kraja godine samostalno proizvoditi vakcinu, javlja Fonet.

Videćemo da li ćemo do kraja godine proizvoditi Sinofarm ili Sputnjik, a nadam se da ćemo do marta proizvoditi obe, rekao je Vučić prilikom posete Torlaku i naveo da bi ukupna proizvodnja u početku bila 20 miliona, a kasnije i 30 miliona doza godišnje, kako bi se pokrile i potrebe regiona. Ranije je najavljeno da bi Srbija od sredine godine mogla da počne da pakuje rusku vakcinu Sputnjik V, a do kraja godine i da je proizvodi.