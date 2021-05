RHMZ: Sutra promenljivo vreme s pljuskovima i grmljavinom

Novi magazin pre 3 sata | Beta

U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno vreme, s kratkotrajnim pljuskovima ponegde praćenih grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Jutarnja temperatura od 7 do 13 stepeni Celziijusa, najviša dnevna od 20 do 24 stepena. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni. U Beogradu ujutro oblačno s kratkotrajnom kišom, tokom dana uglavnom suvo, uz temperaturu od 10 do 22 stepena i slab do umeren zapadni vetar. U narednih pet dana u Srbiji uglavnom promenljivo oblačno, mestimično s kišom i kratkotrajnim pljuskovima, ponegde i grmljavinom. Narednog vikenda očekuje se suvo vreme sa dužim periodima