Novi "non-pejper" na stolu: Albanski portal objavio dokument, evo šta je plan Francuske i Nemačke za južnu pokrajinu

Pravda pre 1 sat | Kosovo onlajn

Prvi sastanak kosovskog premijera Aljbina Kurtija i predsednika Srbije, Aleksandra Vučića biće održan sledećeg meseca (juna) u francuskoj prestonici – Parizu. "Albanian post" je došao u posed dokumenta pod naslovom „non-pejper“ koji precizira ne samo vreme sastanka, već i teme razgovora i ciljeve ove nove runde razgovora, koja je zamišljena kao završna runda i očekuje se da će biti završena pre februara 2022.

Kako prenosi Kossev, Sve se, do konačnog sporazuma, mora realizovati u roku od godinu dana, dokument precizira. Ovaj non pejper je nemačko-francuska inicijativa usmerena ka normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, pod pokroviteljstvom visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, Žozepa Borelja i specijalnog predstavnika Evropske unije za Kosovo i Srbiju, Miroslava Lajčaka. Dokument pokazuje da se to radi uz podršku država članica EU i