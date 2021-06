Amerika ulazi u leto radosti i slobode: Bajden i Kamala Haris pozivaju Amerikance da se vakcinišu

Večernje novosti pre 1 sat | Tanjug

Foto AP - Učinite to sada, učinite to sada - rekao je Bajden u Beloj kući, pozivajući one koji se nisu vakcinisali da pitaju za iskustva prijatelje i članove porodice koji su to uradili, prenosi Rojters. -Broj smrtnih slučajeva i hospitalizacija je "drastično pao tamo gde su se ljudi vakcinisali", ali ne i u drugim područjima.

Po sadašnjem tempu vakcinisanja, malo je verovatno da će SAD dostići Bajdenov cilj od 70 odsto odraslih koji su primili bar jednu dozu do 4. jula, Dana nezavisnosti. Do danas je jednu dozu dobilo oko 65,1 odsto stanovnika u SAD. U Sjedinjenim Američkim Državama za 150 dana dato je 300 miliona doza vakcina protiv korona virusa, saopštila je nešto ranije Bela kuća. - Kada je predsednik Bajden preuzeo dužnost pre 150 dana, dnevno je umiralo više do 3.300 Amerikanaca,