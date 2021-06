U BiH šest preminulih i devet novozaraženih korona virusom

Slobodna Evropa pre 5 sati

U Bosni i Hercegovini (BiH) je 21. juna od posljedica zaraze korona virusom preminulo još šest osoba, dok je registovano devet novih slučajeva infekcije.

Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH (FBiH) prijavljeno je osam novozaraženih. Preminule su dvije osobe. Virus je do sada potvrđen kod 133.843 osoba, a do 21. juna se oporavilo 125.230 ljudi, podaci su Zavoda za javno zdravstvo FBiH. U zdravstvenim ustanovama Republike Srpske (RS) u posljednja 24 sata testirano je 118 uzoraka, a korona virus nije potvrđen ni kod jedne osobe. U posljednja 24 sata, u ovom bh. entitetu preminula su četiri lica. Do sada je u RS-u