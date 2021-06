Vučić je skretao pogled! "Pitao sam ga zašto Novim Sadom upravlja Andrej Vučić, a kriminalci dobijaju poslove!"

Pravda pre 4 sati | Pravda, N.B.

Nažalost to nije bio razgovor, predsednik Vučić se sve vreme derao. Kroz to deranje, jedino što sam pokušavao da ga pitam bilo je: „Zašto Novim Sadom upravlja Andrej Vučić?“, izjavio je u kameru Srbin infa Borislav Novaković, nekadašnji gradonačelnik Novog Sada, a sada predsednik Gradskog odbora Narodne stranke za Novi Sad.

On je to rekao ispred zgrade Predsedništva Srbije, nakon pokušaja da zajedno sa predsednikom stranke Vukom Jeremićem i još dvojicom funkcionera NS uđe i razgovara sa predsednikom, pri čemu je došlo do susreta, ali na prijavnici. – Nijedna važna politička odluka u Novom Sadu i nijedan bitan politički proces, ne odvija se bez znanja i saglasnosti Andreja Vučića. Pitao sam ga šta radi Zvonko Veselinović u Novom Sadu, koji orkestrira novosadskom kriminalnom scenom.