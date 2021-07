Obavezna vakcinacija u Srbiji? Vučić se izjasnio …

Pravda pre 4 sati | B 92

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovorio na pitanje novinara da li će Srbija slediti primer nekih evropskih zemalja koje uvode obaveznu vakcinaciju.

On je podsetio da je i Nemačka razmišljala da to uradi ali je od toga odustala zbog kršenja ljudskih prava. "Mi imamo Ustav koji kaže da su svi građani ravnopravni", odgovorio je on. "Kako da kažem jednom građaninu da on sme u tržni centar jer je vakcinisan, a drugom da ne sme jer nije? A znate da sam veliki pobornik vakcinacije. Ali, kako da odbranim Ustav?", upitao je predsednik Srbije. Proces vakcinacije u Srbiji jeste usporen u odnosu na raniji period, ali je