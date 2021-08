Srpkinja se već oštri za Pariz! Budućnost srpskog sporta - Nina Radovanović!

Alo pre 1 sat

Na kraju sam zadovoljna, samo učešće na Olimpijskim igrama je privilegija za našu državu, gde je ženski boks u povoju, a to što sam stigla do četvrtfinala znači da mogu da obećam da će Srbija imati medalju u Parizu, izjavila je srpska bokserka Nina Radovanović.

Tanjug/Ap Ona je dodala da se prvi put u karijeri borila protiv bokserke koja je izrazito visoka. - Želela sam nametnem svoj ritam, ali ona je dosta opstruisala, naslanjanjem, guranjem, držanjem, to mi je