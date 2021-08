“Ne treba se igrati sa srpskim inatom, ne isplati se ta rabota”

Vesti online pre 2 sata | Vesti online

Ne treba se igrati sa srpskim inatom, pokazalo se mnogo puta kako to ispadne, videli ste kako je bilo u tenisu sa Novakom. Ne isplati se ta rabota, rekao je kapiten srpskih vaterpolista Filip Filipović posle pobede protiv Španije (10:9) i plasmana u finale Olimpijskih igara u Tokiju.

“Delfini” su pobedili Španiju u dramatičnom finišu i imaće priliku da odbrane zlato iz Rija, osvojeno pre pet godina. – Pokazali smo po koji zna put timski duh i veru do kraja u uspeh – dodao je strelac odlučujućeg pogotka. – Ovo nije iznenađenje i ovo je samo pokazatelj da i kad su neke okolnosti protiv vas, kad verujete do kraja, kad verujete u svog saborca, uz veru u Boga sve može da se desi – istakao je Filipović. On je naveo da će ekipa na isti način igrati i