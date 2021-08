Jul 2021. najtopliji mesec otkako se meri temperatura

Danas pre 2 sata | Index.hr

Prošlog meseca oboren je veliki rekord – jul je bio najtopliji mesec ikada izmeren u istoriji, prema podacima koje je danas objavila američka Nacionalna agencija za istraživanje oceana i atmosfere (NOAA).

Jul je obično najtopliji mesec u godini, ali je ovogodišnju jul je bio najtopliji mesec ikada zabležen“, saopštio je Rik Spinrad, vođa NOAA-e, prenosi Index.hr. (2 of 5) #July 2021 global surface temp was 1.67°F (0.93°C) above avg — making it the hottest July recorded to date. https://t.co/xKGLizOml4 via @NOAANCEIclimate #StateOfClimate report #July2021 pic.twitter.com/8hHkF8ndVM — NOAA (@NOAA) August 13, 2021 Kako je rekao, ovaj rekord „naglašava uznemirujući put