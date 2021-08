Jutro suvo i toplo, tokom dana pljuskovi sa grmljavinom

Nova pre 3 sata | Autor:Beta Autor:Beta

U Srbiji će jutro biti suvo i toplo, a kasnije u toku dana biće uslova za pljuskove sa grmljavinom mestimično, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutru na severu Srbije pad temperature uz promenljivu oblačnost ponegde sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a do kraja dana slično vreme i u ostalim krajevima, osim na jugoistoku gde će se zadržati veoma toplo vreme. Jutarnja temperatura od 16 do 22, najviša dnevna od 25 na severu, do 37 na jugoistoku zemlje. Vetar povremeno jak, južni i jugozapadni, u skretanju na severni i severozapadni, i sa udarima olujne jačine, najpre na severu zatim i u ostalim krajevima.