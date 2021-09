Vučić: Izbori 3. ili 17. aprila, još ne znam da li ću se kandidovati

Radio 021 pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će predsednički, parlamentarni i izbori za odbornike u Skupštini grada Beograda biti održani 3. ili 17. aprila sledeće godine.

On je rekao i da "još ne zna da li će se ponovo kandidovati za predsednika". "Izbori moraju da budu u skladu sa zakonom, to nije 'fontana želja'. Mogu da budu 3. ili 17. aprila, 10. aprila ne mogu, jer je to dan stvaranja NDH, ne bi imalo smisla da se na taj dan u Srbiji održavaju izbori, jer je naš narod podneo najteže moguće žrtve", rekao je Vučić za TV Prva. Naveo je da nije odlučio da li će se kandidovati za predsednika. "Spremni smo da za predsednika i sve