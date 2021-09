Vremenska prognoza za subotu 11. Septembar: Pogledajte kakvo nas vreme očekuje danas i kada nam sledi preokret!

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

Foto: Tanjug/D.K. Vetar slab do umereno jugoistočni. Jutarnja temperatura od 9 do 15, a najviša dnevna od 26 do 29 stepeni. I u Beograd pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umereno jugoistočni u popodnevnim satima. Temperatura u glavnom gradu od 15 do 28 stepeni. Pretežno sunčano sa dnevnom temperaturom iznad prosečnih vrednosti. U drugoj polovini naredne nedelje očekuje se naoblačenje sa kišom, ponegde i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, uz pad temperature.