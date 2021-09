Vučić: Više od 70 odsto vojnika dolazi sa juga Srbije

Južne vesti pre 3 sata | A. S. Južne vesti

Jug Srbije je rasadnik kadrova u vojsci, od ugovoraca do oficira, a to je potvrdio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je tokom obilaska prikaza vojne opreme na Ušću rekao da Vojsci Srbije nedostaju ljudi i da će to morati da se reši povećanjem plata, dok je ministar odbrane Nebojša Stefanović ranije govorio i o vraćanju redovnog služenja. Dvojica iz Niša i jedan iz Prokuplja - to je Vučić saznao u razgovoru sa vojnicima koji su danas bili na dužnosti pored oružja i oruđa svojih jedinica na Ušću. Jug Srbije nam čini vojsku. Mnogo je bolja popunjenost sa juga nego Beograd i