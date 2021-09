Stižu nam moćne ruske rakete!

Pravda pre 1 sat | Alo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je da Srbiji uskoro stižu ruske moćne protivoklopne rakete "Kornet".

On je to izjavio tokom obilaska prikaza sredstava naoružanja i vojne opreme Vojske Srbije organizuju Ministarstvo odbrane i VS u parku Ušće u Novom Beogradu. - To je moćna raketa, jeftina je, a uništava tenk koji košta tri ili četiri miliona. Ovi zapadni tenkovi i pet ili više miliona - rekao je Vučić. Vojna popunjenost On je istakao da su Niš, Vranje i Kraljevo mnogo bolje vojno popunjeni, nego što je to slučaj u Beogradu i Vojvodini. - Više od 65, 70 odsto nam je