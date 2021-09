Može li treća doza da obuzda epidemiju? Čak 2,4 miliona građana treba da primi buster do kraja godine, evo kako će to uticati na kretanje broja zaraženih

Blic pre 2 sata | Ivana Anđelković

Istraživanja su pokazala da imunitet vakcinisanih a i onih koji su preležali virus opada nakon šest meseci, ali, takođe, postoji podatak da posle tri nedelje nakon treće doze počinje nagli pad broja novozaraženih.

S obzirom da delujemo kao „podeljeno društvo“ na vakcinisane i one koji to nisu, postoji jedan ohrabrujući podatak, a to je da sa trećom dozom možemo u nekom trenutku očekivati da „obuzdamo“ epidemiju. Naime, u Srbiji je sa dve doze vakcinisano 2.858.472 državljana Srbije, dok je 420.889 do sada primilo tri doze, saznaje “Blic” u Inistitutu Batut. To znači da je više od 2,4 miliona građana Srbije primilo drugu, ali ne i treću dozu vakcine protiv kovida i da svi oni