Šokantno osvojio turnir, a imao veliki problem: Pred najbitniji meč karijere ostao bez opreme!

Mondo pre 4 sati | Dušan Ninković

Teniser Kameron Nori stigao do velike pobede, a samo nekoliko minuta pred meč nije znao u čemu će izaći na teren.

Teniser Kameron Nori stigao do velike pobede, a samo nekoliko minuta pred meč nije znao u čemu će izaći na teren. Turnir u Indijan Velsu dobio je neočekivanog šampiona, pošto je Britanac Kameron Nori (26) savladao Nikoloza Basilašvilija i stigao do svoje prve velike titule u karijeri. Iskoristio je to što trojica najvećih svih vremena nisu učestvovali, a što su trojica koji misle da su im naslednici ponovo podbacili! Pitanje je kakav bi ishod finalnog meča bio da