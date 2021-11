Rakić Vodinelić: Na parlamentarne izbore ne treba izaći, protiv su Ustava

Radio sto plus pre 1 sat

“Da sam predsednik bilo koje političke stranke ne bih izlazila na izbore za parlament, zato što su to vanredni izbori koji će biti održani protivno Ustavu, jer čim su izbori završeni predsednik Republike, koji na to nije ovlašćen, rekao je da će mandat te Vlade i Skupštine trajati godinu i po dana”, rekla je Rakić-Vodinelić.

Kako je naveo, ako nasedaju toj vladalačkoj samovolji, ne samo opozicija, nego i gradjani Srbije, onda će na to pristati. “To što ja kažem da Vučić često krši Ustav, ne znači ništa dok to ne kažu Skupština i Ustavni sud, a sudeći po trenutnim političkim okolnostima, oni to nikad neće reći”, naglasila je Rakić Vodinelić.