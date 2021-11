Drugo Srpsko filantropsko gala veče - prikupljeno 70 hiljada dolara

Glas Amerike pre 1 sat

NJUJORK — Više od 70 hiljada dolara prikupljeno je tokom druge Srpske filantropske gala večeri, koja je prošlog petka održana u svečanoj sali čuvenog "Gotam hola" (Gotham Hall) u Njujorku.

Sva sredstva biće uplaćena za besplatnu školu "IT Bootcamp" za prekvalifikaciju u IT sektor u Srbiji, koja je u poslednje četiri godine svog postojanja, zahvaljujući pre svega donacijama ljudi iz dijaspore, upisala višpe od 1.100 polaznika od kojih je više od 500 uspešno našlo posao ili praksu u domaćim i stranim IT kompanijama u Srbiji. Petar Marković, predsednik Upravnog odbora Srpskog filantropskog udruženja, fotograf Nikola Veljić „Bilo je ovo jedno zaista